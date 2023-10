Ottawa doit revoir ses cibles d’immigration

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ont annoncé le sujet de la journée d’opposition qui se tiendra le mardi 31 octobre prochain. À cette occasion, le Bloc Québécois invitera les élus de tous les partis représentés à la Chambre des communes à voter en faveur de sa motion demandant au gouvernement fédéral de revoir ses cibles d’immigration, après consultation du Québec, des provinces et des territoires.

«Il est incontestable que le Québec et les provinces sont les plus aptes à connaître la réalité du terrain. Tenir compte de leur capacité d’accueil en termes de services de santé, d’éducation, de langue et de logement, c’est une nécessité pour bâtir un modèle d’immigration réussi et garantir que les nouveaux arrivants puissent trouver ici de bonnes conditions de vie», a fait valoir le chef du Bloc Québécois.

Voici le texte de la motion :

Que cette Chambre demande au gouvernement de revoir ses cibles d’immigration dès 2024, après consultation du Québec, des provinces et des territoires, en fonction de leur capacité d’accueil, notamment en matière de logement, de soins de santé, d’éducation, de francisation et d’infrastructures de transport, le tout dans l’objectif d’une immigration réussie.

«Ottawa doit respecter notre capacité d’accueil. Le Québec est généreux et accueillant, et ce qu’on veut, c’est que tous nos nouveaux arrivants puissent être reçus de la bonne manière : avec un accès au logement, aux services de santé, de garderie, d’éducation et bien sûr, à la francisation, afin de pouvoir pleinement s’intégrer chez nous», a conclu Maxime Blanchette-Joncas.