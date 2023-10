Service d’évacuation médicale : le PQ veut que le gouvernement rassure les régions

Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transport et Mobilité durable et de Santé et Services sociaux, Joël Arseneau, s’inquiète de l’impact des perturbations actuelles dans le service d’évacuation médicale gouvernemental sur la santé et la sécurité des citoyens des régions.

La défection de plusieurs pilotes et les interruptions fréquentes pour l’entretien de la flotte d’appareil vieillissante obligent le Service aérien gouvernemental à se tourner vers la sous-traitance à grands frais. En point de presse à l’Assemblée nationale, le 24 octobre, le député péquiste s’est dit inquiet pour la santé et la sécurité des usagers.

«Dans nos régions, tous les services de santé ne sont pas offerts, notamment les services spécialisés et surspécialisés. Dans le cas d'accidents graves, on doit évacuer des gens d'urgence. On utilise des appareils Challenger, des jets pour pouvoir évacuer les gens. Il y a également une navette médicale qui est mise au service des régions par le gouvernement du Québec. C’est un service essentiel» insiste le député Arseneau.

Il enjoint donc le gouvernement d'investir dans le renouvellement de sa flotte ainsi qu’à offrir des conditions de travail compétitives afin de recruter et de conserver son personnel de bord. «J'en appelle au gouvernement et au ministère des Transports du Québec de nous rassurer sur ses intentions quant à des investissements importants, massifs qu'on doit faire en renouvellement de la flotte et également dans les conditions de travail des pilotes pour maintenir la capacité opérationnelle pour soigner les gens de nos régions.

Le député des Iles-de-la-Madeleine demande par ailleurs au gouvernement de réitérer le fait que les évacuations aéromédicales sont une mission publique de l’État qu’il entend poursuivre et consolider.

«On gaspille actuellement des sommes importantes en sous-traitance. Il faut plutôt investir dans le renouvellement de la flotte d’appareils vétustes et dans l’amélioration des conditions de travail des équipages. Le problème est sérieux, il faut y voir sans délai et faire preuve de transparence envers les populations desservies», affirme M. Arseneau.

Il rappelle que durant campagne électorale de 2022, la CAQ s’était engagée à mettre en œuvre un transport médical par hélicoptère pour les régions. «Avant de développer de nouveaux services, le gouvernement doit financer adéquatement, consolider et assurer la pérennité des services d’évacuation aéromédicales», estime le porte-parole du Parti Québécois en Transport et Mobilité durable.