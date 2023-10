Des pères Noël en cadeau

Alors que les chaudes journées d'automne s'étiolent, s'étirent et s'envolent comme des feuilles au vent, que souffle sur la région un vent froid venu du nord, il se pourrait bien que le samedi 4 novembre, cette brise provienne directement du pôle Nord. La magie qui ne quitte jamais vraiment Noël au Château prendra alors une tout autre dimension avec la présentation de huit pères Noël plus grands que nature.

Jusqu'à tout récemment, les sculptures, immenses, étaient exposées à Montréal, mais aussi sur la scène internationale. Ces pères Noël illustrent des régions d'Europe et des légendes aussi. Ces œuvres s'ajoutent à la nouvelle exposition de Noël au Château qui comprend plus de 527 crèches de 70 pays différents.

«C'est la plus grosse exposition au Canada présentement. L'été dernier nous en avions 466. Certaines crèches sont presque grandeur nature alors que d'autres sont des miniatures, grosses comme le petit doigt. L'exposition sera en vigueur le 15 juin prochain, mais nous avions envie de la partager en primeur», souligne France Kandell.

PÈRES NOËL

Le clou de l'exposition sera sans doute ces huit pères Noël, debout sur leur socle. «C'est un cadeau exceptionnel qu'on nous a fait. Nous avons failli ne pas les avoir. Nous avons déboursé les frais de transport. C’était en morceau, nous avons donc du tout assembler et adapter, ajouter des éléments du décor. Nous avons travaillé sans relâche depuis la mi-septembre», souligne Mme Kandell, pas peu fière du résultat.

Un peu comme un jeu de casse-tête, France et son conjoint Alain Lévesque ont assemblé les pièces une par une. «C’est fait par des artistes. Ils étaient aux Centre de commerce mondial de Montréal. Ils étaient à vendre, mais je ne souhaitais pas les acheter. En septembre, je les ai relancés et ils me les ont offerts gratuitement.»

Pour les curieux, les passionnés, ou même pour ceux un peu lutin, le rendez-vous est donné pour une deuxième année à Noël au Château à la Pointe de Rivière-du-Loup, le samedi 4 novembre à dès 9 h 30.

Au menu, en plus de l'exposition, il y aura prise de photo avec les lutins, un feu extérieur, diner hotdogs, chocolat chaud et café gratuits, mais aussi, le père Noël, le vrai, évidemment, qui remettra 200 cadeaux à des enfants. Suivra à 13 h 30 l’inauguration de l’exposition 2024. Le rendez-vous est donné.