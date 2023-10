Des bannières «Bientôt en grève» font leur apparition au Bas-Saint-Laurent

Fort d’une tournée d’assemblées générales qui s’est tenue au cours des dernières semaines à travers le Québec, le Front commun annonçait, le 17 octobre dernier, que les membres des organisations du Front commun (APTS, CSN, CSQ, FTQ) se sont prononcés en moyenne à 95 % en faveur d’un mandat pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée (GGI).

Ce mandat, qui précise que le déclenchement de la GGI sera précédé de séquences de grève, est historique. La hauteur du mandat avec lequel le Front commun se présente devant le gouvernement doit être prise au sérieux. Il témoigne de l’appui massif des travailleuses et des travailleurs au Front commun et à ce grand mouvement de grève, sans précédent au cours des 50 dernières années.

Du côté de la région du Bas-Saint-Laurent, l’appui au mandat de grève en Front commun s’élève à 94 %.

Des bannières portant le message «Bientôt en grève» font leur apparition à plusieurs endroits au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’un avertissement clair au gouvernement : les travailleuses et les travailleurs des secteurs publics sont prêts à aller jusqu’au bout.

L’AVENIR DE NOS RÉSEAUX

Pour le Front commun, il ne fait aucun doute que le statu quo n’est plus tenable. Les réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’enseignement supérieur sont précaires et peinent à remplir leurs missions. Cette négociation doit permettre de regarder résolument vers l’avant et de reconstruire nos services publics sur des bases solides. Tout cela, dans l’intérêt de l’ensemble des Québécoises et des Québécois, qui l’ont d’ailleurs bien compris, comme en témoigne leur appui dans cette négociation.

Le Front commun rappelle finalement que l’obtention du mandat ne signifie pas qu’il sera exercé de facto. Le cas échéant, l’annonce en sera faite officiellement et publiquement, en amont, par le Front commun.

Pour plus d’informations sur cette négociation : frontcommun.org.