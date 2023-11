Le symposium régional en soins palliatifs et de fin de vie sera de retour

Le directeur général de la Ville de Rivière-du-Loup, Denis Lagacé, quittera ses fonctions dans un peu plus d’un an, soit à l’échéance de son contrat le 30 novembre 2024. «Ce n’est pas parce que je veux m’en aller, c’est qu’à un moment donné on doit se respecter soi-même et ses capacités», confie-t-il. C’est au printemps 2023 que le maire et les ...