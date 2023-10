La Ressource lance sa campagne automnale de financement 2023

La Ressource, l'organisme dévoué à l'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de La Gaspésie et des Îles de la Madeleine, annonce le lancement de sa campagne de financement automnale, intitulée «La grande marée d'amour». Cette initiative vise à mobiliser la communauté locale, les entreprises et les organisations pour soutenir l'importante mission de La Ressource afin d’amasser 30 000 $.

La campagne repose sur la conviction que La Ressource est une liaison essentielle entre les donateurs engagés et les personnes handicapées de la région. «L'argent collecté lors de cette campagne reste dans nos communautés et apporte un soutien direct aux personnes que nous servons. Nous sommes la courroie de transmission et favorisons ainsi un avenir plus inclusif ensemble», a souligné Thérèse Sirois, directrice générale de l’organisme.

Au fil des années, le soutien des professionnels de la santé et l’amour des donateurs a permis à La Ressource d’accompagner de nombreuses personnes dans leurs besoins spécifiques. Chaque jour, des personnes handicapées font face à des défis uniques pour accéder à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à la participation sociale. Grâce au soutien de donateurs, La Ressource travaille sans relâche pour briser les barrières et créer des opportunités d'autonomie et d'épanouissement.

Cette vague de soutien permettra d’aider directement les personnes handicapées d’ici, et ce, de différentes façons. Que ce soit par l’achat d’équipement spécialisé, le soutien à l’accès au logement, du répit aux proches aidants, La Ressource joue un rôle indispensable auprès des personnes avec un handicap, et ce, chaque année grâce aux contributions amassées.

Cette année, l’activité de sollicitation se déroule tout le mois d’octobre. Les entreprises et membres amis donateurs seront sollicités par la poste ou par téléphone par une équipe de bénévoles. De plus, des dons en ligne via le site web de l'organisme, peuvent être effectués en quelques clics et en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur la campagne d’automne il faut se rendre sur le site web www.laressource.tv ou appeler au 418 722-7233 ou le 1 888 413-7233 pour discuter des possibilités de partenariat.