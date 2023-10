Un mois d’octobre tout en sensibilisation pour Co-éco

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) sera très actif sur le terrain cet automne. Ses employés animeront de nombreuses activités, conférences et ateliers en collaboration avec ses partenaires.

En l’honneur de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui a lieu du 20 au 29 octobre, l’expertise de l'organisme Co-éco aura été interpellée pour effectuer des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) sur le terrain, en plus d’autres activités régulières.

«Le développement durable et l’éducation à l’environnement sont la raison d’être de Co-éco. Il va de soi que notre équipe soit sur le terrain cet automne afin de rencontrer la population du Bas-Saint-Laurent et de vulgariser des sujets qui nous tiennent à cœur», souligne Solange Morneau, directrice générale de Co-éco.

Voici le calendrier d’activités de Co-éco pour le mois d’octobre :

Un atelier «1,2,3… tout sur vos trois bacs!» dans une résidences de personnes âgées (RPA) à Rivière-du-Loup;

Une conférence sur le développement durable à la soirée des organismes de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska (19 octobre à 19h);

Une séance d’information sur les eaux usées pour les citoyen.ne.s de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, en collaboration avec OBAKIR (24 octobre à 19h)

Une conférence «Que deviennent vos vêtements usagés?» à la maison de la culture de Rivière-du-Loup (25 octobre à 19h);

Un kiosque «Tout sur vos trois bacs» au local d’Univers emploi à Rivière-du-Loup (25 octobre, 12 à 13h);

Une activité de sensibilisation étudiante «Vivre sa best life d’étudiant écolo» au Cégep de La Pocatière (26 octobre de 11h30 à 13h30).

«Co-éco est un laboratoire où on brasse des idées et où circule une foule d’information et de données sur des sujets aussi complexes que vitaux, tels que l’adaptation aux changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, la préservation de la biodiversité, etc. Notre équipe engagée et multidisciplinaire est en mesure de vulgariser ces sujets auprès de la population afin que l’information transmise soit non seulement vraie, mais aussi compréhensible, pour que des actions concrètes puissent être envisageables pour nos collectivités», ajoute Manon Ouellet, directrice du développement des affaires.