Viser juste pour la transformation sociale

La 21e édition de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA) a été lancée ce 16 octobre sous le thème «Visons juste ! Pour la transformation sociale». L’objectif derrière l’évènement qui se déroule jusqu’au 23 octobre est de valoriser le travail des 4 000 organismes d’action communautaire autonome (ACA) de la province et de rendre hommage au travail des 60 000 travailleurs du milieu ainsi qu’aux 425 000 militants et bénévoles qui contribuent à rendre la société plus juste et plus inclusive au quotidien.

Au Bas-Saint-Laurent seulement, on compte 170 organismes communautaires autonomes qui enrichissent le tissu social de la communauté. Selon un sondage de l’Observateur réalisé en 2020, une personne sur cinq au Québec aurait déjà bénéficié des services et/ou des activités d’un organisme communautaire pour elle-même ou un proche.

D’après une étude d’AppEco de 2022, pour chaque tranche de 100 M$ investis dans le communautaire, les retombées sont de 183,7 M$ dans l’économie, un PIB de 110 M$ est généré et 1 900 emplois sont alors maintenus ou créés.

Bien que le gouvernement ait rehaussé le financement à la mission globale des organismes communautaires autonomes depuis les sept dernières années, ces rehaussements demeurent insuffisants pour permettre aux organismes de faire face aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre, d’inflation et d’augmentation croissante des besoins, selon la Table régionale des organismes communautaires (TROC) du Bas-Saint-Laurent.

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) a d’ailleurs publié, ce 16 octobre dans La Presse, une lettre ouverte signée par 615 représentants d’organismes communautaires, intitulée «Le milieu communautaire sur le respirateur artificiel». La TROC figure, avec 37 organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, parmi les signataires de cette lettre ouverte.

Pour souligner l’action communautaire autonome (ACA) au Bas-Saint-Laurent, la TROC effectue une tournée de ses organismes membres, sous le thème «La tournée 100% ACA», en allant à leur rencontre dans chacune des MRC de son vaste territoire. Ceux-ci pourront alors discuter avec la TROC de l’histoire du mouvement d’ACA, des façons de s’approprier l’ACA dans leurs organismes, avec leurs membres et avec les partenaires.

Viser juste pour la transformation sociale en cette SNACA c’est mettre en lumière la richesse collective pour réaliser une transformation sociale vers une société plus juste et inclusive, et qui se réalise grâce à l’existence et au travail des organismes communautaires autonomes du Québec et du Bas-Saint-Laurent, selon la TROC.