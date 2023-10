Première édition de la Nuit des sans-abri dans les Basques

Le Périscope des Basques, via le Projet en itinérance des Basques, invite toute la population le 20 octobre de 13 h à 21 h, au parc de l’église de Trois-Pistoles, pour participer à la 34e édition de La Nuit des sans-abri sous le thème «Sans toit, ni choix».

Alors qu’une crise du logement sévit partout au Québec, participer à ce rassemblement est un geste de solidarité envers les personnes en situation d’itinérance et d’instabilité résidentielle et les organismes œuvrant auprès d’elles. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’état de l’itinérance et de l’instabilité résidentielle sur notre territoire et de connaître les ressources pour y faire face.

L’événement se déroulera comme suit : de 13 h à 16 h, un atelier de création artistique de pancarte et réseautage avec MC de la Maison du notaire et de la poésie de rue avec Emmanuelle Pierrot, une prise de parole à 16 h 30. Puis, de 17 h à 19 h se déroulera la Friperie communautaire «Apportez et échangez vos vêtements» avec la Maison Le Puits. Une soupe populaire avec Croc-Ensemble aura lieu de 17 h à 19 h, avec une activité de parole vivante, de contes, de poésie et un micro ouvert en collaboration avec les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. La projection du nouveau film québécois «Ma cité évincée» et des discussions sur la crise du logement en collaboration avec la bibliothèque communautaire l'Anguille sont prévues de 19 h à 21 h.

La Nuit des sans-abri a été fondée en 1989 par les Auberges du cœur du Québec sous le nom de «La Nuit des jeunes sans-abri». Un comité national soutenu par le Réseau solidarité itinérance du Québec composé de délégués locaux coordonne l’événement au niveau national, tandis que chaque événement est mené par les organismes locaux.