Un camion semi-remorque en fâcheuse position à Rivière-du-Loup

Un camion semi-remorque s’est retrouvé en fâcheuse position après s’être engagé sur une voie interdite aux véhicules de cinq essieux et plus à l’intersection des rues St-Magloire et St-Elzéar à Rivière-du-Loup ce 20 octobre vers 10 h 30.

À la suite d’un virage pour s’engager sur la rue St-Elzéar, le chargement du tracteur a embarqué sur le terre-plein.

C’est une citoyenne qui a alerté les services d’urgence : «Elle trouvait ça dangereux que le chargement puise se renverser», a raconté le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), David Beaulieu. À son arrivée sur les lieux, il a été forcé de constater que les inquiétudes de la Louperivoise étaient fondées.

Les cinq pompiers de garde ont donc sécurisé les lieux et effectué de la circulation, en entraide avec les policiers. Le trafic a été complètement bouché pendant 50 minutes. Le quartier St-Ludger a été inaccessible par la ville pendant l’intervention.

Deux remorques ont été nécessaires pour remettre la remorque sur ses roues. «Ils [l’ont tenue] par-dessus pour être sûrs que ça ne tombe pas pendant qu’ils la relèvent pour la mettre sur la route», a expliqué le chef aux opérations du SSIRDL.

Les automobilistes en provenance de la rue Lafontaine étaient redirigés vers la rue Saint-Magloire. Ceux engagés sur la rue Saint-Magloire à la hauteur de la Lafontaine étaient dans l’obligation de tourner sur cette dernière. À l’entrée de St-Ludger, la rue St-Elzéar était bloquée à partir du pont, les conducteurs devaient donc rebrousser chemin par la rue Alexandre.

«La citoyenne a bien fait de nous appeler» , a souligné M. Beaulieu. Il indique que le camionneur avait logé un appel seulement au remorqueur. Le SSIRDL a pu assister la Sûreté du Québec dans son travail. Des contrôleurs routiers ont aussi été dépêchés sur les lieux.

Vers 11h20, le camion semi-remorque était dégagé et la situation était de retour à la normale à l’intersection.