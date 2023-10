Constitution imminente de la régie intermunicipale de transport collectif

Le Collectif régional de développement annonce la création imminente de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent (RTBSL). Une demande officielle a été déposée au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 3 octobre afin de la constituer grâce à l’initiative de sept municipalités régionales de comté (MRC) de la région : Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, La Mitis, Rimouski-Neigette, La Matapédia et La Matanie.

À l’issue des mandats d’études en transport collectif menés au Bas-Saint-Laurent à la demande de la Conférence régionale des élus, puis du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, les élus membres du futur conseil d’administration (CA) de la Régie réunis à Amqui lors d’une séance de travail le 5 octobre ont salué le travail accompli.

«Il faut souligner la vision et la persévérance des élus et partenaires de la région [...], qui, depuis plus de 10 ans, ont su relever le défi de développer une stratégie régionale de transport collectif concertée», souligne Bertin Denis, préfet de la MRC Les Basques, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et membre du CA de la future Régie de transport du Bas-Saint-Laurent.

C’EST QUOI LA RÉGIE?

Le CA de la future RTBSL croit que son modèle sera un outil incontournable pour l’autonomie régionale et sera capable de positionner la région face aux changements démographiques, économiques et climatiques.

Elle permettra de soutenir une stratégie régionale concertée de mobilité au service du citoyen, de renforcer les services de transport collectif des sept MRC membres et de Rimouski, d’interrelier les réseaux de transport des sept territoires grâce à huit minibus, puis d’optimiser l'utilisation des fonds publics et favoriser l’innovation en matière de transport collectif et de mobilité durable.

Parmi les résultats escomptés par la mise en place de la Régie du transport du Bas-Saint-Laurent, se trouvent notamment des trajets et des horaires permettant d'avoir accès aux services de santé et d'éducation postsecondaire régionaux, une connexion facilitée aux services de transports vers l'extérieur de la région, la possibilité de combler des postes vacants en entreprise, la diminution des coûts du transport pour les ménages, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’accroissement de l'électrification et de l'autonomie énergétique régionale.

La directrice générale du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Mélanie Mondor croit que la RTBSL contribuera à améliorer les milieux aux prises avec des enjeux de dévitalisation, de vieillissement de la population, d’exode des jeunes ainsi que de pénurie de main-d’œuvre et de logements.

Une tournée auprès des partenaires régionaux sera amorcée dans le but de récolter des appuis au projet. Une fois la Régie officiellement constituée, une demande de financement par la majoration de la taxe sur les carburants, ou par tout autre moyen de financement mis à la disposition de la région, sera soumise au ministère des Finances du Québec. Suivant l’acceptation de cette demande, l’embauche du personnel et les appels d’offres nécessaires à l’opérationnalisation de la Régie pourraient être lancés au courant de l’année 2024-2025.