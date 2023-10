Saint-Mathieu-de-Rioux remporte le prix d’excellence 2023

Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO), des membres des Premières Nations et des employés du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) seront en formation, les 18 et 19 octobre, à Rimouski. L’objectif? Leur permettre de mieux intervenir auprès de mammifères marins en détresse. À l'aide de formateurs ...