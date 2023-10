Une journée portes ouvertes réussie à la caserne incendie de Saint-Antonin

À l’occasion de la Semaine de prévention des incendies, le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Antonin a tenu une activité portes ouvertes à la caserne, le samedi 14 octobre, de 10 h à 15 h.

Près de 300 personnes provenant des municipalités avoisinantes se sont déplacés pour l’événement. «J’ai été satisfait de la présence des citoyens. […] Ils ont répondu, malgré le peu de publicité qu’on avait fait», mentionne Yvan Rossignol, directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Antonin.

Parcours de pompiers, raccordement de boyaux, cibles, petits et grands ont eu de quoi s’amuser. «On donnait des petits chapeaux de pompiers, des cahiers à colorier pour les enfants», souligne M. Rossignol. En raison de la température incertaine, les jeux gonflables avaient été installés à l’intérieur de la caserne, et les camions, dehors.

Les gens intéressés ont pu faire l’essayage d’un habit de pompier, et en évaluer le poids avec l’appareil respiratoire. Visite de la caserne, démonstration de feux de cuisson, et présentation des différents équipements dont les caméras thermiques. «Au niveau de la prévention, on avait beaucoup de pamphlets», ajoute le directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Antonin.

Il s’agissait de la toute première activité portes ouvertes de la caserne 13 depuis son inauguration en 2021. Pour M. Rossignol, ce genre d’activité contribue assurément au recrutement de futurs pompiers. «C’est un peu le but premier. Oui, la prévention, mais quand on amène des jeunes en caserne on crée de l’intérêt. Que ce soit les plus vieux, les jeunes, c’est la relève qu’on a besoin», explique-t-il. «On devrait la faire annuellement, s’il n’y a pas d’imprévus, dans la semaine de prévention autant que possible», conclut le directeur du SSI de Saint-Antonin.

La Semaine de prévention des incendies s’est tenue du 8 au 14 octobre, sous le thème «Le premier responsable c’est toi !».