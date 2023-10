Des formations pour intervenir auprès de mammifères marins en détresse 

Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO), des membres des Premières Nations et des employés du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins (GREMM) seront en formation, les 18 et 19 octobre, à Rimouski. L’objectif? Leur permettre de mieux intervenir auprès de mammifères marins en détresse.

À l'aide de formateurs d'expérience de la Marine Animal Response Society, les participants débuteront d'abord avec les bases théoriques et l'analyse de cas. Ils découvriront ainsi les meilleures manières d'intervenir de façon efficace et sécuritaire autant pour eux, que pour les mammifères marins.

Ils se dirigeront ensuite sur le terrain afin de mettre leurs apprentissages en pratique. À l'aide d'un ponton et de répliques gonflables de mammifères marins, ils simuleront des situations auxquelles ils risquent d'être confrontés dans leur quotidien.

Collaborer pour mieux intervenir

Le Canada s’est engagé à protéger les mammifères marins des menaces liées à l'activité humaine. Pour y arriver, la collaboration avec les Premières Nations et des organisations comme le GREMM est cruciale. La formation sera donc une occasion d’outiller les participants, mais aussi de tisser des liens entre eux afin d’être encore plus efficaces lors d’interventions conjointes.

Et si vous rencontrez un mammifère marin en détresse?

Il est important de garder vos distances avec les mammifères marins en tout temps pour éviter de les déranger, mais aussi de vous blesser. Si vous apercevez un mammifère marin blessé ou échoué, notez son emplacement et son état, puis composez le 1-877-722-5346. Nos partenaires du Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins prendront la situation en main.