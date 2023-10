Reprise des traversées maritimes de l’île verte

Les efforts des citoyens du Témiscouata pour favoriser le recyclage, le compostage et une gestion plus responsable des matières résiduelles portent fruit peu à peu. Dans la dernière année, la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) a observé une diminution «intéressante» des tonnages enfuis. Elle croit toutefois qu’il est possible de ...