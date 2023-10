Le service de traversier de l’île Verte suspendu jusqu’à nouvel ordre

Dans une semaine, des milliers de Québécois participeront à la Grande secousse du Québec, le plus grand exercice de simulation de séisme au monde. Joignez-vous au mouvement et pratiquez ces trois gestes qui pourraient vous sauver la vie : « 1. Je me baisse », « 2. Je m’abrite » et « 3. Je m’agrippe ». La Grande secousse du Québec vise à ...