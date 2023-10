300 000 $ pour le développement du vélo de montagne au Parc du Mont-Saint-Mathieu  

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu pourra bientôt développer un projet d’envergure destiné aux amateurs de vélo de montagne. L’organisation a reçu une aide financière de 300 000 $ du ministère du Tourisme, ce samedi 14 octobre. L’annonce a été faite en marge d’une journée d’activités à la montagne.

Le projet du Parc du Mont-Saint-Mathieu est d’aménager des sentiers de vélo de montagne et un véloparc pour enfants, ainsi qu’à adapter la remontée mécanique à cet effet.

«On va enfin ouvrir la montagne aux cyclistes! C’est un beau travail de concertation de longue haleine qui se concrétise. Comme projet de développement durable, c’est très encourageant», a déclaré Annie Couture, directrice générale du Parc du Mont-Saint-Mathieu, dans un communiqué de presse.

«Ce nouvel aménagement pour le vélo aura une incidence directe sur toutes nos autres offres de services quatre saisons. En plus de rentabiliser les investissements des dernières années, cette nouvelle des plus stimulantes nous rend de bonne humeur. Bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette initiative et qui continueront d’y participer activement avec nous!», a-t-elle ajouté.

L’appui financier est octroyé grâce aux 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans montagne ou de projets en lien avec le tourisme de montagne.

Selon Québec, les changements climatiques, la courte saison d’activité et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d’une seule activité saisonnière bousculent les modèles d’affaires. L’objectif de cette enveloppe : soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d’un pôle unique, comme le ski alpin ou la randonnée.

«Le développement d’une offre de vélo de montagne dans ce lieu prisé est un projet attendu depuis longtemps, et je me réjouis du soutien de notre gouvernement pour favoriser la concrétisation de ce projet. Il permettra de rendre notre destination encore plus attrayante et de solidifier le modèle d’affaires de cet attrait important pour le Bas-Saint-Laurent. Je suis convaincue que cette nouvelle offre attirera des amateurs dans la région, au bénéfice des entreprises locales», a mentionné la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

«Le tourisme de montagne fait partie intégrante de l’offre du Québec et contribue à en faire une destination unique. Nous voulons accroître la vitalité et la résilience de l’écosystème d’entreprises et des communautés gravitant autour de cette forme de tourisme. L’aide accordée au Parc du Mont-Saint-Mathieu en est un parfait exemple. Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie ce site dans le développement d’une offre quatre saisons et qu’il contribue ainsi à augmenter les retombées économiques pour la région», a pour sa part déclaré la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.