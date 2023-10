Si la terre tremblait, sauriez-vous quoi faire?

Dans une semaine, des milliers de Québécois participeront à la Grande secousse du Québec, le plus grand exercice de simulation de séisme au monde. Joignez-vous au mouvement et pratiquez ces trois gestes qui pourraient vous sauver la vie : « 1. Je me baisse », « 2. Je m’abrite » et « 3. Je m’agrippe ».

La Grande secousse du Québec vise à sensibiliser le plus de gens possible à l’éventualité d’un tremblement de terre sur le territoire. Chaque troisième jeudi d’octobre, cet exercice conscientise la population, les municipalités, les établissements scolaires et les organisations aux trois gestes à poser en cas de séisme.

Des centaines de tremblements de terre surviennent chaque année au Québec. En effet, le Québec comporte trois zones à risque : soit : Charlevoix-Kamouraska, l’Ouest du Québec et le Bas-Saint-Laurent. Près de 40 % de la population du Québec (3,36 millions de personnes) vit dans une zone à risque. Ainsi, dès que la magnitude d’un séisme est assez forte pour être ressentie, on recommande de se mettre à l’abri en répétant ces trois gestes: «se baisser», «s’abriter» et «s’agripper».

La Grande secousse est un mouvement mondial auquel plus de 45 millions de personnes participent chaque année. Il a été initié par l'Université de San Francisco en 2008. Au Québec, la Grande secousse est organisée par l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, en collaboration avec l'Association de sécurité civile du Québec, grâce au soutien du Bureau d'assurance du Canada. Les trois partenaires reconnaissent l'importance de communiquer les risques d'un séisme, en fournissant à la population des outils pour y faire face.