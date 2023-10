FabRégion Bas-Saint-Laurent : un bilan positif pour la phase 1

Le projet de recherche-action FabRégion Bas-Saint-Laurent dresse un bilan positif de sa phase 1 (2020-2023), qui consistait à mettre en place les conditions favorisant la création d'une gouvernance régionale en matière d'autonomie au Bas-Saint-Laurent.

Les principaux constats ont été effectués après quatre portraits et visions de l'autonomie pour les secteurs bioalimentaire, énergétique et manufacturier, une tournée du territoire comprenant quatre rencontres de cocréation sectorielles, trois avec les citoyens et les élus, une cartographie des initiatives bioalimentaires, un générateur de trajectoire et deux balades de la transition socio-écologique.

FabRégion considère la phase 1 comme un succès : «L’élément fondamental pour notre autonomie est de repenser les systèmes économiques à partir des besoins de consommations pour se loger, se nourrir, se vêtir ou se loger et non à partir du potentiel de production», explique Steve Joncoux, chercheur et chargé de projet du Laboratoire en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup, coordonnateur de FabRégion Bas-Saint-Laurent.

La capacité de la démarche à regrouper une large communauté de partenaires régionaux, d’élus et de citoyens fait également partie des observations qui ont eu un impact sur le développement de nouvelles collaborations intersectorielles.

Une deuxième phase du projet sera annoncée prochainement. Pour un bilan détaillé des trois dernières années, il est possible de consulter le rapport final en ligne, au https://fabregionbsl.quebec/.