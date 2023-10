Plus de 650 diplômes remis au Centre régional de formation des pompiers

Depuis la création de son centre régional de formation en 2015, le Service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Rivière-du-Loup a formé plus de 250 pompiers et pompières provenant de 31 municipalités situées dans l’Est du Québec. Au total, plus de 650 diplômes ont été délivrés à ses étudiants par l’École nationale des pompiers du Québec.

La détermination et l’engagement de ces étudiants ont été salués le 4 octobre lors d’une cérémonie de reconnaissance tenue à la nouvelle caserne de Rivière-du-Loup. Représentant la cohorte 2021-2024, une trentaine de pompiers et pompières du KRTB étaient présents pour recevoir leur diplôme de formation générale ou spécifique (matières dangereuses, autopompe, véhicule d’élévation, désincarcération, autosauvetage, etc.).

«Ce moment vient couronner les efforts et le temps investis par ces pompiers et pompières pour accroître leurs compétences. Ces hommes et ces femmes ont pris le temps de se perfectionner, à travers leurs occupations personnelles respectives, dans le but de rehausser la qualité du service offert à leur population. Ils méritent toute notre reconnaissance. Les citoyens ont raison de se sentir en sécurité», estime Éric Bérubé, directeur et chef des opérations du SSI.

La tradition de cette cérémonie de remise de diplômes existe depuis 2016. En raison de la pandémie, toutefois, aucune cérémonie ne s’était tenue depuis 2019. Il s’agissait donc de la première depuis l’accréditation du SSI, en janvier 2020, à titre de pôle régional en formation de l’École nationale des pompiers du Québec pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.