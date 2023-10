«Ottawa doit verser les 900 M$ pour le logement au Québec!» - Maxime Blanchette-Joncas

Alors que la crise du logement continue d’affecter des milliers de Québécois et Québécoises, le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, joint sa voix à celle de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et urge le gouvernement Trudeau à s’entendre avec Québec et à verser les 900 M$ pour le logement qui reviennent aux Québécois.

«La crise du logement au Québec atteint des proportions qu’on n’aurait pas crues possibles. L’itinérance a fait un bon de 44 % au cours des cinq dernières années. Selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), il faudra 1,1 million de nouvelles unités de logement d’ici 2030 pour répondre aux besoins du Québec. C’est ici que les besoins sont les plus grands au Canada! Pendant ce temps, que fait Ottawa? Il bloque le transfert de 900 M$ pour le logement au Québec dans le but d’imposer ses conditions. C’est une ingérence grossière aux conséquences graves», s’insurge le député bloquiste.

Cette situation se perpétue alors que la Ville de Rimouski a annoncé, lors du conseil municipal du 3 octobre dernier, avoir épuisé son budget d’aide d’urgence. Ce fonds servait notamment à financer des mesures d’aides d’urgence au logement, pour lesquels la demande a explosé dans les derniers mois.

«Il n’y a qu’au Québec où notre argent est retenu par le fédéral. Toutes les autres provinces ont pu commencer à toucher à leur enveloppe depuis maintenant sept mois. Ce sont sept mois où des ménages québécois souffrent et où les projets stagnent parce qu’Ottawa s’entête à vouloir jouer au boss... c’est assez! Il y a un temps pour négocier et un temps pour s’entendre. On n'est plus à l'heure des chicanes, mais des chantiers», conclut fermement Maxime Blanchette-Joncas.