L’enseignante Karina Soucy présente ses résultats de recherche en France 

Karina Soucy, enseignante de sociologie au Cégep de Rivière-du-Loup, a partagé cet été les résultats de ses recherches scientifiques lors du Congrès international de l’Institut du Genre en France dans le cadre de sa thèse intitulée «Au-delà de la bonne fermière : habiter le monde rural aujourd’hui. Enquête auprès de femmes au Kamouraska», dont l’objectif est de renouveler notre connaissance collective de l'objet rural à travers l'analyse de l'expérience des femmes.

L’enseignante du programme Sciences humaines, qui vient d’ailleurs de terminer son doctorat, a présenté la communication «L'écologie comme élément structurant de la subjectivité rurale». Elle en a profité pour participer à une foule de communications afin de faire le plein sur les recherches les plus actuelles en lien avec la dimension genrée au sein de nos sociétés.

Sous le thème «No(s) Futur(s). Genre : bouleversements, utopies, impatiences», le 3e Congrès international de l’Institut du Genre a eu lieu du 4 au 7 juillet 2023 en partenariat avec l’Université Toulouse Jean Jaurès.

Fondé en 2012 à l’initiative de l’Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut du Genre est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) réunit une trentaine de partenaires institutionnels engagés dans la recherche sur le genre et les sexualités.

L'évènement réunissait les chercheuses et chercheurs du monde entier afin de proposer un moment de réflexion sur la place et la forme du ou des futurs et de leur dimension genrée dans nos sociétés, présentes et passées, occidentales et extra-occidentales.

Dès le début de la session d’automne, les élèves du programme Sciences humaines ont pu en apprendre plus sur cette expérience enrichissante vécue par l’enseignante.