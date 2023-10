Deux rencontres à Saint-Simon-de-Rimouski

La population de Saint-Simon-de-Rimouski est invitée à participer à deux activités de rencontre pendant le mois d’octobre.

Le jeudi 19 octobre est prévu un café-rencontre dès 10 h. Le maire, Denis Marcoux, s’entretiendra avec le Centre d’action bénévoles au sujet de l’entraide dans la municipalité ainsi que de l'intérêt de remettre en marche une popote mobile. L’évènement aura lieu au centre communautaire Desjardins.

Durant cette heure et demie les citoyens pourront aussi discuter de tout et de rien avec le maire. Des cafés et des beignes seront offerts. Il est conseillé d’appeler à la Municipalité afin de confirmer sa présence au 418 738-2896.

Au même endroit aura lieu une rencontre citoyenne le 24 octobre à 19 h au sujet de l’avenir de l’église. Toute la population des environs intéressée à l'avenir de cet édifice patrimonial est invitée à participer à la discussion

Un représentant de l'archevêché sera présent, de même qu’une agente de développement en patrimoine bâti de la MRC, le maire de Saint-Simon-de-Rimouski ainsi que Beaudoin Gagnon, président de la Fabrique. Toutes les options sont sur la table et toutes les idées sont bienvenues.