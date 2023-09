Rivière-du-Loup sera plus sévère à la période des questions 

Les élus de Rivière-du-Loup ne toléreront plus les insultes et les commentaires disgracieux lors de la période des questions du conseil municipal de Rivière-du-Loup. Le 10 octobre prochain, ils adopteront des changements au règlement concernant le bon ordre et la paix afin de prévenir de futurs débordements.

Ces modifications permettront au maire de limiter ou de retirer un droit de parole, d’expulser une personne ou simplement de mettre fin à une séance du conseil. Il lui confèrera également la possibilité d’imposer des amendes si certains comportements sont jugés inappropriés à l’avenir. La facture pourrait s’élever à 150 $ pour une première infraction, mais pourrait atteindre 1 000 $ en cas de récidive, a-t-on précisé.

En avril, Mario Bastille avait lancé un ultimatum aux habitués de la période de questions. À bout de patience, il avait demandé plus de respect et de bon jugement, ouvrant même la porte à une éventuelle règlementation.

Force est maintenant de constater que les élus sont passés de la parole aux actes. Depuis le début de l’année, certaines périodes de questions ont duré plus d’une heure et elles ont été marquées par des dérapages et abus.

«J’ai lancé plusieurs messages et je crois que j’ai été bon joueur dans les derniers mois. J’ai été très patient. Mais parfois, et c’est plate, il faut utiliser la méthode forte. J’espère honnêtement qu’on n’aura pas à l’utiliser», a déclaré le maire en parlant dudit règlement.

«Je crois toujours à la bonne volonté des gens jusqu’à preuve du contraire, et j’espère qu’on va réussir à travailler tous ensemble.»

Chaque fois qu’il a été interrogé sur la question, Mario Bastille a été catégorique : il invite les citoyens à venir poser des questions et même à faire part aux élus de certains commentaires. Le tout doit cependant être fait dans le respect, les insultes et les attaques gratuites n’ont pas leur place.

Selon le nouveau règlement (2149), qui amendera le règlement 1794 du 3 juin 2013, il sera «interdit à quiconque qui assiste à une séance du conseil municipal d’adopter une conduite, de tenir des propos ou d’employer un ton qui soient incivils, irrespectueux, agressifs, désobligeants ou arrogants.»

Il sera tout aussi prescrit de «de ne pas se conformer immédiatement à l’ordonnance du président» de la séance, en l’occurrence le maire.

Notons que les plus récentes périodes de questions ont somme toute été très tranquilles à Rivière-du-Loup. Seulement quelques citoyens s’y sont présentés afin d’obtenir réponses à leur interrogation.