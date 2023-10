«Ottawa laisse nos enfants sur leur faim», selon Maxime Blanchette-Joncas

Alors que 1,8 million d’enfants vivent aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire, Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, presse le gouvernement libéral de respecter sa promesse et d’attribuer dès maintenant la somme d’un milliard sur cinq ans au Québec ainsi qu’aux provinces afin que les organismes de soutien alimentaire puissent répondre à la demande dans les écoles.

«Alors que l’inflation affecte les familles québécoises et canadiennes qui s’efforcent de faire face à une pression financière accrue, ce sont 1,8 million d’enfants qui vivent aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire. Ces conditions sont inadmissibles et nous avons l’obligation, en tant que société responsable du bien-être de nos enfants, d’y remédier rapidement», a souligné M. Blanchette-Joncas.

En 2021, le parti libéral promettait de travailler avec ses partenaires provinciaux pour élaborer un programme de repas nutritifs dans les écoles grâce à un investissement d’un milliard de dollars sur cinq ans. Une étude menée pour le compte du Club des petits déjeuners révèle aussi que la grande majorité (84 %) de la population estime que le gouvernement devrait honorer dès que possible sa promesse électorale.

«Le milliard sur cinq ans promis doit être déboursé. C’est une nécessité. Le Québec et les provinces ont la capacité de recevoir les sommes en question afin de les remettre à leurs organismes régionaux et territoriaux. Chaque enfant québécois et canadien doit pouvoir manger à sa faim», a conclu le député bloquiste.