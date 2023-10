Traverse de l’Île-Verte : offre de service modifiée du 9 au 26 octobre

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de l’Île-Verte qu’en raison d’un manque de personnel navigant, l’offre de service sera modifiée du 9 au 26 octobre. Pendant cette période, un service aérien prendra la relève les journées où le service maritime ne peut être offert.

LUNDI 9 OCTOBRE

Annulation des traversées maritimes.

MARDI 10 OCTOBRE

Ajout du service aérien de 8 h 00 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 00.

Annulation des traversées maritimes de 23 h 15 et 00 h 00.

11 ET 12 OCTOBRE

Service aérien de 8 h 00 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 00.

Annulation des traversées maritimes.

23 AU 26 OCTOBRE

Service aérien de 8 h 00 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 00.

Annulation des traversées maritimes.

Le service aérien sera gratuit, sans réservation et sera dispensé par Hélinov entre les héliports de Cacouna et de l’Île-Verte. La clientèle devra se présenter à l’un de ces endroits durant les plages horaires annoncées pour utiliser ce service de relève.

La STQ invite la clientèle à consulter l’horaire détaillé au traversiers.com afin de planifier leur déplacement selon le type de service en vigueur.

La STQ est consciente des inconvénients causés par cette situation et dans les circonstances, elle préfère être prévoyante et s’assurer d’offrir un service fiable et prévisible à la clientèle.