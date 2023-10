L’Association Motocycliste KRTB fait un don de 900 $

Le 4 octobre dernier, l’Association Motocycliste KRTB (AMKRTB) a remis un chèque de 900 $ à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB comme marque de sympathie et de soutien à la suite du décès de la conjointe d’un membre.

La générosité des membres de l’AMKRTB a permis de recueillir cette somme en seulement deux jours.

Pauline Pelletier a séjourné à la Maison Desjardins, endroit paisible et intime pour ses derniers moments, entourée de sa famille et de son époux Valmont Michaud. Il était donc très important pour l’AMKRTB de contribuer et soutenir cette cause.

L’AMKRTB a aussi été présente pour appuyer la famille dans le deuil par une participation à moto ainsi qu’une haie d’honneur pour saluer une dernière fois leur amie.

L’AMKRTB tient à remercier ses membres pour leur implication et leurs dons.