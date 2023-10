Le mouvement de l’association des citoyens prend de l’ampleur

Le mouvement de l’association des citoyens en faveur du prolongement de l’autoroute 20 prend de l’ampleur. Plus de 70 personnes se sont joints à l’association pour exprimer leur volonté de voir ce projet se concrétiser, le 4 octobre dernier, à Saint-Fabien.

«Je suis ravi de constater l'enthousiasme extraordinaire de la population envers notre association. La participation de plus de 70 citoyens issus de différentes villes du Bas-Saint-Laurent démontre clairement l'adhésion de la population au projet de prolongement de l'autoroute 20. C'est un signe fort que notre communauté est unie et déterminée à voir ce projet vital se concrétiser pour le bien de notre région», a déclaré Pierre-Paul D’Anjou, président du comité.

L’association des citoyens rappelle aux différents gouvernements leur soutien, de même que l'importance cruciale du prolongement de l'autoroute 20 dans le développement économique, social et sécuritaire de la région. Elle remercie également le gouvernement du Québec d’avoir réinscrit le projet au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Le prolongement de cette autoroute permettra de renforcer les liens entre les communautés, de stimuler la croissance économique, de favoriser le tourisme, et surtout d'améliorer la sécurité routière pour tous les citoyens. Cela offrira surtout une alternative plus sûre à la route 132. Cette amélioration significative de la sécurité routière est une priorité pour l’association, qui croit que le prolongement de l'autoroute 20 contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens et à leur offrir un milieu plus sécuritaire.

En soulignant l'élargissement du mouvement en faveur du prolongement de l'autoroute 20, l’association des citoyens souhaite attirer l'attention des différents niveaux de gouvernement sur la volonté de la population dans la réalisation de ce projet. Elle croit fermement que cette initiative bénéficiera à tous.

L’association des citoyens invite tous les citoyens interpellés à se joindre à sa cause et à soutenir l'effort collectif en faveur du prolongement de l'autoroute 20. Elle se dit déterminée à travailler de concert avec les autorités compétentes pour faire avancer ce projet majeur.

Pour plus d'informations sur le comité des citoyens, il est possible de contacter Pierre-Paul D’Anjou au [email protected] ou au 418-724-3841.