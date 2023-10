Les Louperivois invités à changer leurs habitudes

Selon une théorie populaire, le cerveau aurait besoin de 21 jours de pratique pour intégrer une nouvelle habitude et l’appliquer ensuite naturellement. En route vers la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra à la fin du mois, la Ville de Rivière-du-Loup lance donc un ambitieux défi de trois semaines aux citoyens qui souhaitent adopter de nouveaux comportements pour diminuer leur empreinte écologique et alléger le poids de leurs bacs roulants.

Du 7 au 29 octobre, un défi quotidien sera proposé aux Louperivois. Il prendra la forme d’une activité à réaliser à la maison, d’une conférence à laquelle assister ou d’un atelier collectif auquel participer: autant de petites actions qui visent à remplacer, à long terme, les mauvais plis de consommation par des habitudes responsables.

À l’intérieur du calendrier spécialement créé pour l’occasion, on retrouve notamment : une activité «Troque ton stock», où il sera possible d’échanger des objets qui ne servent plus (8 octobre); une conférence de Florence-Léa Siry, experte dans la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets (12 octobre); une Heure du conte, spéciale écolo, en collaboration avec l’entreprise Pure (29 octobre).

Un atelier de réparation de petits appareils au Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup (21 octobre) et le dévoilement de nouvelles boîtes d’échange de casse-tête (28 octobre) font également partie de la programmation, en plus de nombreuses autres activités gratuites à découvrir.

POURQUOI CE DÉFI ?

Le défi «21 jours pour réduire tes déchets» a été créé pour participer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action de la famille et des aînés 2020-2023, découlant de la politique du même nom, notamment celui de créer des mesures incitatives pour encourager le tri des matières organiques. Chaque Louperivois jette en moyenne 204 kg de matières résiduelles dans son bac noir par année, soit l’équivalent d’un gros réfrigérateur. Sur une base quotidienne, ce sont environ 11 tonnes de déchets qui sont produites par l’ensemble des citoyens de la ville, ce qui entraine des couts de plus d’un demi-million de dollars en enfouissement par année, uniquement pour le volet résidentiel. Ces matières sont mises dans le sol, au lieu d’enfouissement technique situé à Cacouna, alors que plusieurs d’entre elles pourraient emprunter une voie plus écologique ou être simplement évitées. En plus du tri à la source pour les matières résiduelles, de meilleures habitudes de consommation peuvent avoir un impact réel sur le portefeuille collectif et sur l’environnement.

Le calendrier peut être téléchargé sur le site web de la Ville. Les défis quotidiens seront diffusés tous les jours, dès le 7 octobre, sur la page Facebook du Service loisirs, culture et communautaire.