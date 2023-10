Rivière-du-Loup reçoit un Prix Excellence 2023 du Réseau municipal en technologies de l’information

La Ville de Rivière-du-Loup a reçu un Prix Excellence 2023 du Réseau municipal en technologies de l’information (RMTI), pour la phase 2 de son application de données numériques ADN. La reconnaissance témoigne de l'engagement continu de l’organisation envers l'innovation technologique et l'amélioration des services municipaux.

Entièrement développée par l’équipe du Service des technologies de l’information, ADN se décline en deux volets, interne et externe, permettant à la fois des gains de temps et d’efficacité pour l’organisation, tout en offrant de nouveaux services en ligne aux citoyens.

Lancé dans l’objectif d’offrir autonomie et flexibilité aux citoyens, le Portail citoyen est ainsi l’interface grand public de l’application et comprend à ce jour une douzaine d’outils pratiques. Parmi ceux-ci, l’accès au rôle d’évaluation, à la fois pour les citoyens et les professionnels, la possibilité de faire en ligne des demandes de permis et de déclarations de travaux, de permis pour feu de brûlage, feu d'artifice, coupe d'arbre et permis d'arrosage, des cartes interactives et formulaires, incluant des fonctionnalités transactionnelles. Ces diverses améliorations ont permis d’offrir un service plus rapide, simple et convivial aux citoyens.

L’application a également permis d'optimiser des processus internes. Certaines tâches fastidieuses ont pu être automatisées, notamment la production de rapports mensuels et la transmission de données aux ministères ou organismes publics. ADN facilite également le traitement et l’analyse de données, de même que la planification et la gestion de suivi, qu’il soit question de données de circulation, de tournée quotidienne des relevés des stations d’eau potable, de la gestion de la liste de rappels ou encore du parc de téléphones mobiles, pour citer quelques exemples.