Desjardins octroiera 250 000 $ pour de nouvelles places en garderie 

Les caisses Desjardins de Rivière-du-Loup et de Viger et Villeray ont annoncé, ce mercredi 4 octobre, qu’ils contribueront directement à la création de nouvelles places en CPE dans la MRC de Rivière-du-Loup au cours des trois prochaines années. Ils attribueront un montant de 250 000 $ à cet objectif, grâce à leur Fonds d’aide au développement du milieu.

Les sommes octroyées seront consacrées à la réalisation de plusieurs projets d’agrandissement et de nouvelles installations de CPE. Elles toucheront les trois CPE du territoire, soit le CPE des Jardins Jolis, le CPE de Rivière-du-Loup et le CPE des Cantons.

Le Fonds d’aide au développement du milieu est un levier financier qui permet aux caisses de soutenir des projets structurants pour les membres et la communauté. Il est constitué d’une partie des excédents annuels de la Caisse et voté par les membres en assemblée générale annuelle.

«Nous sommes vraiment heureux et encouragés de la collaboration avec Desjardins. Ce soutien financier nous permettra d’ajouter à notre offre de service tout en contribuant à diminuer une partie de la pression financière provenant de nos nouveaux projets sur le territoire», a déclaré Mary-Eve Gauvin, directrice du CPE des Jardins Jolis.

À la suite des consultations tenues en 2021 auprès des membres Desjardins et des organismes du milieu, différents enjeux et inquiétudes ont été soulevés. Parmi ceux-ci, la disponibilité de places en milieu de garde dans la MRC de Rivière-du-Loup fut l’une des priorités les plus préoccupantes.

En effet, depuis quelques années, le manque de places en milieu de garde pour la région a des répercussions concrètes sur la collectivité. Cet enjeu de société se ressent également dans la vitalité économique de la région puisque certaines entreprises doivent revoir leurs stratégies afin de continuer à être efficaces malgré la pénurie de personnel.

«Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés. Pour nous, il est primordial d’écouter les inquiétudes de nos membres et clients et ainsi de travailler dans leur intérêt. Par cette contribution, nous souhaitons épauler nos différents centres de la petite enfance qui sont des piliers majeurs dans notre économie, mais surtout font une réelle différence dans la relève de demain. Ensemble, nous pouvons créer un équilibre entre les besoins familiaux et la vitalité économique de notre milieu», ont mentionné Serge Ferrand, directeur général de la Caisse de Rivière-du-Loup et Martin Bouchard, directeur général de la Caisse de Viger et Villeray, d’une voix commune.

En collaboration avec les trois directions des Centres de la petite enfance sur le territoire, une réflexion à long terme a été mise en place afin d’établir le type d’aide ainsi qu’une échéance pour répondre aux réels besoins.