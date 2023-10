La bibliothèque Françoise-Bédard souligne la 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques

La 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec aura lieu du 14 au 21 octobre, sur le thème «Vous avez changé. Vos biblios aussi!» La bibliothèque Françoise-Bédard souligne l’événement en proposant une programmation étoffée, comprenant notamment le lancement d’un livre d’un auteur local, l’inauguration de la nouvelle œuvre d’art extérieure et une heure du conte spéciale.

Le thème national retenu pour la 25e édition met en lumière l’évolution du rôle social des bibliothèques publiques. À Rivière-du-Loup comme partout au Québec, les bibliothèques suivent les changements de société, que ce soit au niveau des avancées technologiques, des mœurs, des collections, de l’aménagement ou de l’architecture. En fréquentant ces lieux accueillants, les citoyens peuvent profiter d’une panoplie d’œuvres, activités et outils actuels répondant à leurs besoins.

La Semaine s’ouvre avec un court rassemblement familial d’au revoir à celui qui a vu grandir toute une génération de jeunes Louperivois, M. Mô, le samedi 14 octobre à 14 h. Charmants souvenirs, anecdotes et gâteau au menu. Suivra le lendemain le lancement du livre de Richard Levesque, Les mémoires du lutin Kling et autres contes de Noël, à 13 h 30. Bouchées et breuvages seront servis.

Le mercredi 18 octobre à 19 h, il y aura projection du documentaire primé Au-delà du papier, qui relate le périple à travers le monde d’une cinéaste, pour mieux comprendre comment préserver le patrimoine et la mémoire collective, à un moment charnière de l’histoire de l’écrit où les archives de l’humanité migrent vers l’infonuagique. Le jeudi 19 octobre, l’œuvre d’art Semence, créée pour l’agrandissement de la bibliothèque, sera inaugurée lors d’un 5 à 7 qui se tiendra en présence de l’artiste.

Puis, le vendredi, une heure du conte spéciale aura lieu à 18 h 30, au cours de laquelle les 3 ans et plus seront invités à imaginer leur bibliothèque de rêve, tandis que deux séances de yody - du yoga pour les 3 à 10 ans - seront offertes le samedi, à 10 h 30 et à 11 h. Finalement, les membres de l’équipe partageront toute la semaine leurs lectures coup de cœur via la page Facebook de la biblio.

La programmation détaillée est disponible au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Pour toute question à son propos ou pour s’inscrire aux activités qui le nécessitent, notamment l’heure du conte et le yody, les citoyens sont invités à contacter Nadia Côté, au 418 867-6668 ou à [email protected].