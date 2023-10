Près de 150 000 $ pour les infrastructures de transports actifs à Saint-Jean-de-la-Lande

Québec a octroyé une aide financière de 149 813 $ à la Municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande afin de favoriser le développement et la consolidation du réseau de la Route verte et des réseaux cyclables régionaux qui s’y greffent.

La somme accordée dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), permettra à Saint-Jean-de-la-Lande de mettre en place une signalisation adéquate, des traverses automatisées pour les piétons et cyclistes, des balises. La chaussée sera réaménagée pour séparer la piste multifonctionnelle de la route.

«Cette contribution du ministère des Transports et de la Mobilité durable vient parfaitement appuyer notre volonté de développement et nos efforts continus, afin de créer un meilleur milieu de vie pour l’ensemble de notre population. En effet, cela nous permettra de prolonger notre piste multifonctionnelle pour offrir, à notre communauté, un espace de marche sécuritaire, de qualité, agréable et attractive, tout en favorisant les déplacements actifs dans notre petite municipalité», indique le maire de Saint-Jean-de-la-Lande, Léo-Paul Charest.

Selon la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, la région a mis en priorité le développement et la bonification de son réseau cyclable. Le Québec se distingue en Amérique du Nord grâce à la mise en place du réseau cyclable national de la Route verte depuis 1995.

Le programme Véloce III soutient le développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de transport actif afin de promouvoir ce type de déplacements, d’encourager le tourisme durable, d’améliorer le bilan routier, de contribuer à la prévention en santé et de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements des personnes. Pour l’année financière 2023-2024, un appel de projets est en cours jusqu’au 30 avril 2023.