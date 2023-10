La Ville de Pohénégamook souligne les départs de deux conseillers municipaux

La Ville de Pohénégamook souligne les départs de Daniel Bouchard et de Diane Bouchard à titre de conseillers municipaux, en poste depuis novembre 2021.

Ces deux départs, effectifs depuis la séance du 2 octobre dernier, s’expliquent par une réorientation de carrière de M. Bouchard l’obligeant à revoir son emploi du temps et par la participation de cette dernière en tant qu’actionnaire dans une entreprise qui possède des liens d’affaires avec la Ville de Pohénégamook.

À cet effet, notons que Mme Bouchard a déclaré ses intérêts pécuniaires au moment de son élection et a fait part de son actionnariat lors du dépôt de la soumission de l’entreprise en question. De plus, celle-ci souligne n’avoir pas participé aux discussions entourant le contrat avec la Ville et s’être retirée du vote au moment de son octroi. Toutefois, afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêt et d’apparence de conflit d’intérêt, Mme Bouchard a néanmoins choisi de son plein gré de se retirer du conseil municipal.

Cette dernière situation, fréquente à l’échelle de la province, permet une réflexion sur l’implication d’élus entrepreneurs en politique municipale, dans un contexte difficile de recrutement de conseillers municipaux. À cet effet, une résolution demandant une révision des lois applicables afin de montrer une plus grande flexibilité en vue de mieux correspondre à la réalité des petits milieux a par ailleurs été approuvé ce samedi 30 septembre, à l’occasion du congrès de la Fédération québécoise des municipalités.

La Ville de Pohénégamook tient à remercier sincèrement M. Bouchard et Mme Bouchard pour le travail effectué au cours de leur passage au sein de l’administration municipale et pour leur implication dans la communauté. Ces deux postes étant désormais vacants, le dépôt des candidatures sera possible du 6 au 20 octobre prochain, alors que les élections partielles se dérouleront le 19 novembre.