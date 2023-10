Atelier «Prendre soin de soi passé 50 ans» : Parler de santé mentale à tous âges, c’est important!

L’organisme La Traversée, en partenariat avec la Table de concertation des ainés, offre un atelier intitulé «Prendre soin de soi passé 50 ans» dans le cadre du projet des Lanternes. Celui-ci se tiendra le jeudi 19 octobre prochain, de 9 h à 11 h, dans les locaux de la municipalité de Saint-Alexandre situés au 629, route 289, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

L’atelier est destiné à toutes les personnes souhaitant s’outiller pour mieux comprendre les enjeux entourant la santé mentale, puis comprendre l’importance de prendre soin de soi pour vieillir en santé.

En effet, passé 50 ans, tous sont amenés à passer à travers différentes étapes de la vie qui impliquent des changements majeurs. Que ce soit le changement de routine qu'entraine la retraite, les deuils qui se font plus récurrents ou un changement dans ses capacités, ces grands événements peuvent parfois entrainer de la détresse psychologique. C’est pourquoi il est primordial d’être à l’écoute de sa santé mentale et de prendre soin de soi, d’abord et avant tout.