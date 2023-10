La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac remporte le prix Excellence pour le centre récréatif PGR

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a mis la main sur le trophée Otium pour la construction de son centre récréatif PGR dans la catégorie municipalités ou arrondissements de moins de 10 000 habitants lors de la Conférence annuelle du loisir municipal, le 28 septembre.

Le projet de Témiscouata-sur-le-Lac s’est distingué parmi dix autres qui avaient été soumis dans la même catégorie. Les municipalités devaient présenter une initiative d’envergure qui s’est particulièrement démarquée en matière de loisir.

Les candidatures étaient évaluées selon les critères suivants : impact, mobilisation et concertation du milieu, retombées, partenariat, diffusion, innovation et développement durable viable.

«La Ville est honorée d’avoir reçu cette reconnaissance de la part de l’Association québécoise du loisir municipal. Toute l’équipe a travaillé fort pour mettre en place un projet innovant répondant aux besoins de notre communauté. Nous sommes heureux de constater que plus de 17 000 personnes ont fréquenté ce lieu depuis son ouverture en novembre dernier. Cela démontre que le projet est bien implanté dans le milieu et même dans la région», a commenté par communiqué de presse le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais.

Le centre récréatif PGR offre des jeux d’eau et modules de jeux intérieurs, un simulateur de sports, une piste de marche et de course, une salle d’entraînement, des sports libres (pickleball, badminton et volleyball) ainsi qu’une tour d’observation de sept étages.

Les prix Excellence sont accompagnés du trophée Otium, un mot latin qui désigne une variété de formes et de significations dans le champ du temps libre. Par ses prix Excellence, l’AQLM vise à faire la promotion du loisir municipal et à reconnaître ceux et celles qui y œuvrent. Ce programme de reconnaissance met également l’accent sur le travail novateur et bénéfique des professionnels en loisir municipal.