L’Acadie des terres et forêts en fête célèbre 20 années de spectacle

Cette fin de semaine, soit les 6, 7 et 8 octobre, le spectacle culturel et touristique l'Acadie des terres et forêts en fête soulignera ses 20 années d'existence à Dégelis, au Témiscouata.

Les raisons pour célébrer sont multiples : 440 représentations, 112 000 spectateurs, visiteurs venus de partout au Canada, des États-Unis et de l'Europe; représentations en France à Brouage (2004), à Poitier (2006), Châtellerault (2008) et à Saint-Aubin-sur-Mer (2013); voyage culturel à Paris et dans la vallée de la Loire (2018); représentations à la Place des Arts et au Stade Olympique de Montréal de même qu'à l'ancien Colisée de Québec en tant que représentant du Nouveau-Brunswick lors de divers événements touristiques.

Selon Étienne Deschênes, l'instigateur du projet, la plus grande contribution du spectacle a été l'élément déclencheur à l'origine du plus important événement touristique et économique de son histoire : le Congrès Mondial Acadien de 2014 en Acadie des terres et forêts. Cela a engendré plus de 20 M$ de retombées économiques.

M. Deschênes aurait souhaité que les 20 ans du spectacle soient célébrés au Parc provincial de la République, à Saint-Jacques, là où l'activité a fait ses débuts et a été présentée de 2002 à 2015. Le destin en aura toutefois voulu autrement.

Étienne Deschênes se réjouit que le Témiscouata démontre ses couleurs acadiennes à travers le spectacle.

À noter qu'il y aura quatre représentations au Centre Culturel Georges-Deschênes de Dégelis, soit le vendredi 6 octobre à 19h, le samedi 7 octobre à 19h et le dimanche 8 octobre à 14h et à 19h (heure du Québec). Les billets sont disponibles en ligne au pointdevente.com et sur la page Facebook du spectacle.

Pour plus d’informations, composez le 418-940-0633.