L'École de Musique Alain-Caron (EMAC) présente un événement pour les mélomanes de la région : une rencontre avec le pianiste, Charles-Richard Hamelin. Cet événement, organisé dans le cadre du Club des Mélomanes de l'EMAC, offre au public la chance de discuter avec l'un des pianistes les plus célèbres de notre époque.

Originaire de Lanaudière, Charles-Richard Hamelin est un artiste de renommée internationale, reconnu pour sa virtuosité et son interprétation de la musique classique. Sa carrière est jalonnée de performances mémorables dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde entier.

Au cours de cette activité, M. Hamelin présentera une classe de maître, offrant un aperçu de son art et partageant ses connaissances avec les pianistes en formation de la région. Cette expérience enrichissante permettra aux participants de plonger dans l'univers musical de ce maître du clavier.

Le tout est présenté en prémisse de son concert présenté le soir même au Centre culturel Berger et sera précédé, à 13h, d’une conférence captivante de Christian Lewis, professeur à l’EMAC, intitulée «La voix des pianistes à travers Chopin».

L'admission est gratuite pour les élèves de l'EMAC. Pour le grand public, l’admission est de 20 $ et inclut automatiquement une adhésion au Club des Mélomanes, permettant un accès gratuit à l'ensemble des activités musicales du Club tout au long de l'année.

Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de rencontrer Charles-Richard Hamelin et d'explorer l'univers de la musique classique, le samedi 14 octobre, dès 15h à l’EMAC, au 75, rue Sainte-Anne à Rivière-du-Loup.

Pour plus d'informations et pour réserver vos places, composez le 418-862-9532.

À PROPOS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ALAIN-CARON

L'École de Musique Alain-Caron est un établissement dédié à l'éducation musicale de la plus haute qualité à Rivière-du-Loup. Elle s'engage à inspirer et à développer les talents musicaux locaux, offrant des programmes d'enseignement exceptionnels et des événements musicaux de renom.