Citoyens recherchés pour siéger au Comité consultatif d’urbanisme

La Ville de Rivière-du-Loup lance un appel de candidatures auprès des citoyens qui ont le développement de leur ville à cœur et souhaitent siéger au Comité consultatif d’urbanisme (CCU). La date limite pour transmettre son intérêt est le vendredi 27 octobre à 16 h 30.

Composé de trois élus et de cinq citoyens, le CCU analyse divers dossiers d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il est appuyé par l’équipe du Service du développement territorial et d’une ressource technique spécialisée dans les questions relatives au patrimoine.

Les membres évaluent les nouveaux projets urbains résidentiels et commerciaux, en se préoccupant entre autres de la protection et de la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Leur mandat est de transmettre au conseil municipal des recommandations ayant pour objectif d’assurer un développement harmonieux du territoire, tout en maintenant la qualité de vie des Louperivois.

Le mandat des nouveaux représentants, d’une durée de deux ans, débutera en janvier 2024. Généralement, les réunions se tiennent une fois par mois, de 17 h à 19 h, pour un total de 10 rencontres par année (août à juin).

Les candidats doivent répondre à certaines exigences, dont : respecter un haut niveau d’éthique et de discrétion (dossiers confidentiels); faire preuve d’un intérêt marqué pour l’urbanisme, l’architecture et l’amélioration de la communauté; s’engager à lire des documents étoffés, dont des plans techniques; posséder une bonne capacité d’émettre une opinion et d’argumenter; être résidents permanents de Rivière-du-Loup et connaître le milieu de la construction (un atout).

Le formulaire de candidature est disponible au VilleRDL.ca/MonCCU. Il est également possible d’obtenir une version imprimée en se présentant à l’hôtel de ville sur les heures d’ouverture des bureaux.