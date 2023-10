Retour du «5 à Huîtres» de la Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent

La Fondation Jeunesse du Bas-Saint-Laurent s’associe à Armoires Perreault pour le retour de son « 5 à Huîtres » au profit des jeunes en difficulté. La 19e tenue de l’évènement aura lieu le mercredi 25 octobre 2023 à compter de 17 h à l’Institut Maritime du Québec - École nationale (IMQ) à Rimouski.

La Fondation souligne, pour l’occasion, un nouveau partenariat avec Les Armoires Perreault de Rimouski pour l’année à venir. Elle confie ainsi la présidence d’honneur de l’évènement à la présidente de l’entreprise Marie-Claude Doucet. «Depuis plusieurs années, nous nous impliquons socialement auprès de plusieurs organismes de la région. Nous sommes très heureux d’appuyer les initiatives de la Fondation Jeunesse, dans le but de soutenir nos jeunes en difficulté ici-même dans notre région», souligne Mme Doucet.

«Nous sommes très reconnaissants de l’opportunité qui nous a été offerte par Mélanie Leblanc, directrice de l’IMQ de présenter l’édition de cette année au cœur du centre-ville de Rimouski», rapporte la présidente du conseil d’administration de la Fondation, Céline Nadeau. Elle espère que les invités de partout au Bas-Saint-Laurent seront au rendez-vous pour le retour de ce rendez-vous annuel.

L’évènement a déjà permis de distribuer plus de 250 000 $ tout au long des éditions précédentes. Tous les profits sont distribués aux jeunes placés à la Direction de protection de l’Enfance et de la Jeunesse, du Programme Jeunesse, et ceux de la mission CLSC «Jeunes en difficulté» du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Chaque année, plus de 5000 enfants répartis dans les 8 MRC de la région du Bas-Saint-Laurent reçoivent des services et ont ainsi accès aux services offerts par la Fondation.

«Nos convives seront ravis du retour de cette activité, qui leur permet de déguster des produits raffinés, tout en venant en aide à la Fondation. Nous offrons encore cette année la formule dégustation d’huîtres natures, ainsi que la formule découverte d’huîtres apprêtées et cuisinées, qui seront disponibles à des stations bien identifiées. Les personnes qui le préfèrent ou qui n’aiment pas les huîtres ne seront pas en reste alors qu’un buffet dégustation sera également disponible», explique la directrice de la Fondation, Patricia Allard.

Cette année, la Fondation peut compter sur la participation des chefs Suzie Quimper, Adrian Pastor (émission Les Chefs, saison 11 [2022]) et Olivier de Saint-Germain (restaurant L’Entre-Deux).

Pour en savoir plus sur l’évènement, se procurer un billet ou être partenaire de l’évènement, il faut se rendre au www.fondationcjbsl.com ou appeler au 418 722-1897.