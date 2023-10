Un projet de 30 logements sociaux sur la table de l’ORHRDL

L’Office régional d’habitation de Rivière-du-Loup (ORHRDL) avance dans son projet de 30 logements sociaux de trois pièces et demie. Ikrame Baze, directrice générale, souligne que son aboutissement est prévu dans un avenir rapproché.

«On manque de logements, et encore plus de logements accessibles financièrement», soutient-elle. Les clientèles visées pour ces appartements sont des personnes âgées et des personnes seules ou en couple qui ont moins de revenus.

Les logements seront subventionnés par le Programme de supplément au loyer (PSL), ce qui revient à peu près à l’équivalent d’un HLM (habitation à loyer modéré ou modique), selon Mme Baze.

Pour l’instant, le terrain où sera sied cette nouvelle construction ne peut être dévoilé puisque des négociations sont toujours en cours. «C’est presque tout attaché, il reste de petits détails», avance le président du conseil d’administration de l’ORHRDL et maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. Il s’agirait cependant d’un endroit stratégique dans la ville.

L’ORHRDL est aussi en attente de financement dans le projet. Une des étapes pour l’octroi d’une subvention était la réalisation de plans. Ainsi, le conseil municipal a adopté la résolution de verser un montant de 19 055 $ à l’Office le 25 septembre afin de couvrir les couts d’architecte. Le montant a été puisé à même le surplus affecté accumulé de 181 000 $ réservé en début d’année au logement social.

«Le besoin primaire c’est de se loger», souligne M. Bastille. L’ORHRDL travaille depuis plusieurs mois sur le projet. Le maire indique qu’il avance lentement, mais sûrement.

Il partage que «ça va boucler la boucle du logement social. Au niveau du logement abordable, il y aura toujours des besoins, mais je pense que la Ville aura fait un bon tour de roue.» Il informe que depuis son assermentation il y a près de deux ans, entre 3 et 4 M$ ont été investis par Rivière-du-Loup en crédits de taxes, dons de terrains ou autres.

Mario Bastille compte rester encore minimalement un an à la tête du conseil d’administration de l’ORHRDL. Du moins, jusqu’à ce que ce projet de 30 logements qui lui tient à cœur voit le jour. «Je veux le voir se réaliser, et après ça, possiblement que je passerai le flambeau à la présidence», dévoile-t-il.

Rien n’est décidé pour le moment de son côté. Il n’a pas déterminé de date de péremption, il se fiera aux besoins de l’ORHRDL le moment venu. En attendant, il est là et donne tout le temps qu’il peut pour appuyer l’Office tout en ayant son chapeau de maire.