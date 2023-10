Une cuisine communautaire pour les HLM et organismes de Rivière-du-Loup

L’Office régional d’habitation de Rivière-du-Loup (ORHRDL) a inauguré le 27 septembre sa toute nouvelle cuisine collective dans les locaux de l’habitation à loyer modéré ou modique (HLM) située au 95, rue Amyot. Elle a été aménagée dans la salle communautaire qui aura maintenant des propriétés multifonctionnelles.

La salle complète, à l’exception du plancher, a subi une véritable cure de rajeunissement. «Ça a été avantageusement rénové, ça avait besoin d’amour», souligne le président du conseil d’administration de l’ORHRDL et maire de la ville, Mario Bastille.

L’endroit pourra servir pour diverses activités des locataires situés à la même adresse, mais aussi à ceux de tous les autres HLM de la ville ainsi qu’aux organismes communautaires. Notons qu’un frigo partagé se trouve juste devant le bâtiment.

En plus de la nouvelle cuisine, on y retrouve un coin bureau, un ilot qui peut être déplacé selon l’évènement tenu et de nombreuses tables et chaises. M. Bastille informe aussi qu’un projet d’installation d’ordinateurs est sur la table afin d’initier les locataires à l’informatique.

Une cinquantaine de personnes peuvent se réunir dans cet espace dédié au partage, la réunion et l’entraide. «Le besoin vient du fait qu’on voulait donner un lieu de rassemblement aux locataires pour les faire sortir de l’isolement après la période pandémique», partage Ikrame Baze, la directrice générale de l’ORHRDL.

L’idée de cuisine communautaire est venue après que l’Office ait demandé aux locataires ce qui serait le projet le plus rassembleur pour eux. Le partage de recettes et le fait de cuisiner ensemble sont ressortis du lot.

Ainsi, avec une subvention de 30 000 $ sur deux ans octroyée par la Société d’habitation du Québec et un 10 000 $ débloqués par l’Office, le projet a pu être mis sur pied.

Sur les 34 locataires du HLM, une douzaine était présente à l’inauguration. «On a constaté que depuis la pandémie c‘est difficile d’aller chercher nos locataires», relève Mme Baze. Cependant, elle se réjouit de la belle participation au diner d’ouverture de la salle. Elle indique aussi le bonheur des habitants d’avoir une salle multifonctionnelle où ils pourront inviter leur famille.

L’ORH aimerait éventuellement aménager d’autres salles d’HLM.