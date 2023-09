Succès pour la quatrième édition du Grand Festival Canin de Dégelis

La quatrième édition du Grand Festival Canin de Dégelis, qui a eu lieu les 25, 26 et 27 août dernier, a été un franc succès. L’événement familial a attiré des visiteurs d'un peu partout au Québec, de même que du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Ontario. Une quarantaine d'exposants (éleveurs et commerçants) ont répondu présents.

Au programme, différents sports canins ainsi que plusieurs conférences sur des sujets variés. Le spectacle de grande envergure de Flying Team a également su en impressionner plusieurs.

L’événement a engendré des retombées économiques positives dans la région. Les hôtels, les motels et les restaurants ont affiché pratiquement complet.

Le Grand Festival Canin de Dégelis se dit fier de conclure l'édition 2023 sous le signe de la réussite. Le comité organisateur souhaite remercier la centaine de bénévoles qui ont prêté main-forte, puis les nombreux visiteurs d'avoir été au rendez-vous.