Nouveaux feux de circulation : la Ville estime avoir gagné son pari  

Les doutes ont été nombreux et les critiques sévères lorsque la Ville de Rivière-du-Loup a annoncé la mise en marche de nouveaux feux de circulation à l’angle des rues Saint-Magloire et Saint-Elzéar. Mais trois mois après leur installation, force est de constater que les résultats sont positifs. Une situation qui réjouit le maire, Mario Bastille.

L’élu ne doutait pas du travail effectué en amont par l’administration municipale dans ce dossier. Malgré tout, il était bien au fait de l’opinion publique peu favorable.

«Au début, j’avais vu des commentaires sur Facebook et on se faisait planter pas à peu près», s’est-il remémoré, le 25 septembre. «Ensuite, quand ils ont été mis en fonction, les commentaires étaient plus positifs, mais les gens craignaient encore la rentrée scolaire. Aujourd’hui, il y a de l’école et ça semble encore bien aller. Je pense qu’on peut donc dire qu’on a réussi notre coup.»

Selon M. Bastille, la Ville n’a pas reçu de plaintes concernant l’installation de ces feux. Certes, leur apparition a demandé une certaine adaptation chez les automobilistes, mais le tout semble être rentré dans l’ordre. La circulation est aujourd’hui plus fluide.

«C’est une belle avancée qui s’est faite. Quand tu n’as pas à toujours faire un arrêt obligatoire, je crois que c’est positif», a mentionné Mario Bastille.

«Pour les autobus, il me semble aussi que ça va plus vite […] Ça va bien et nous n’avons pas eu de contre-indications à l’effet que ça n’allait pas.»

Pour le moment, la Ville de Rivière-du-Loup est aussi satisfaite de la technologie qui permet aux pompiers du Service de sécurité incendie de franchir l’intersection sur une lumière verte constante en direction sud. «Pour le moment, c’est numéro 1 […] On est contents», a soutenu le maire.