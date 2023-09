Saint-Mathieu-de-Rioux agit pour ralentir le vieillissement de ses lacs

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux, en collaboration avec l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL), a lancé son plan d’actions pour l’amélioration de la qualité de l’eau de ses deux lacs le 26 septembre en soirée. Cette initiative fait suite à la rencontre virtuelle de mars dernier à laquelle plusieurs citoyens ont participé.

«C’était un début pour démontrer l’état des lacs aujourd’hui, où on s’en allait et les mesures à prendre», rappelle le maire Roger Martin. Après des recherches effectuées autour des deux cours d’eau, il a été démontré qu’ils se trouvaient au stade eutrophe, c’est-à-dire trop riche en nutriments. Cet apport excessif causé en majorité par l’activité humaine peut causer un vieillissement prématuré des lacs.

«Mais ce n’est pas quelque chose qui est irréversible, soutient l’élu. Un moment donné il faut prendre des mesures nécessaires pour ralentir ce processus-là à tout le moins ou, ce qui serait le plus souhaitable, de l’arrêter.»

Le plan d’actions a été séparé en trois volets. Le premier vise l’amélioration de la qualité de l’eau par la revégétalisation des bandes riveraines, l’optimisation de la gestion des eux usées, le contrôle des impacts des milieux agricoles et la limitation des apports en sédiments et des nutriments. Même si les pluies abondantes peuvent contribuer à ce dernier point, le maire indique que : «La nature on ne la contrôle pas, mais ce qu’on peut contrôler, on va y mettre les efforts nécessaires».

La deuxième partie concerne le suivi de la qualité de l’eau et des écosystèmes du petit lac St-Mathieu et du grand lac St-Mathieu. Depuis plusieurs années, des analyses et des relevés sont effectués. À partir de 2022, des tests plus poussés sont réalisés conjointement avec l’OBVNEBSL et se poursuivront dans les années à venir.

La dernière étape constitue à sensibiliser, éduquer et mobiliser les riverains à la santé et la protection de leurs lacs. «C’est sûr et certain qu’on a besoin de leur support, absolument. Il en va de soi aussi, car personne ne veut vivre en bordure d’un cours d’eau qui n’est pas navigable, pêchable et baignable», avance Roger Martin.

L’élu croit qu’il est incontestable d’agir pour la sauvegarde de leurs lacs qu’il a toujours considérés comme des joyaux. «On est ce qu’on est à Saint-Mathieu grâce à eux et notre belle montagne qui permet de nous faire connaitre et d’amener des touristes été comme hiver», confie-t-il.

Dans les trois prochaines années, des actions de masse seront donc mises en branle pour l’assainissement de l’eau à Saint-Mathieu-de-Rioux.

Déjà, cet été, le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt pour la remise aux normes de fosses septiques citoyennes.

Même si nombreux changements s’opèrent, il est à noter que la qualité des cours d’eau peut prendre de 15 à 20 ans avant de se modifier.