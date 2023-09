Trois-Pistoles réunie autour de l’agroalimentaire

Une vingtaine d’acteurs se sont rassemblés le 26 septembre à la Maison du notaire à Trois-Pistoles pour participer à une table ronde sur l’agroalimentaire. Organisée par Économie sociale Bas-Saint-Laurent, l’activité se veut une main tendue vers les entrepreneurs sociaux de la région.

Lancé dans le cadre de la Tournée nationale du Chantier de l’économie sociale, l’évènement vise à connaitre les difficultés des entrepreneurs sociaux de la région, de réfléchir à des solutions collectivement et de mettre en lumière des initiatives innovantes qui pourraient servir à tout un pan de la population à l’échelle nationale.

«On voit plusieurs enjeux au Québec (logements, vieillissement de la population, alimentation des enfants à l’école) où ça va prendre de nouvelles solutions pour y répondre», soutient la directrice générale adjointe du Chantier de l’économie sociale, Maude Brossard.

La discussion à Trois-Pistoles a permis entre autres de connaitre les systèmes mis en place par des personnes de la région afin de favoriser l’économie et l’agriculture locale. «Avec l’inflation, on le voit que l’alimentaire fait partie des enjeux de société partout au Québec», souligne M. Brossard.

Les acteurs présents du milieu ont pu assister à un portrait de la situation en agroalimentaire au Bas-Saint-Laurent présenté par Fab Région. «Donc on va pouvoir personnaliser les enjeux qui ne sont peut-être pas spécifiques à notre région, mais qui sont les plus importants pour nous», souligne Josée Forest, agente de développement et de communication à Économie sociale Bas-Saint-Laurent.

Le motel agricole des Basques a présenté son modèle collectif d’entreprises agricoles. Ce système permet à de jeunes agriculteurs de s’établir à des couts moindres, d’avoir accès à de l’équipement et faire partie d’une synergie en échangeant avec les autres producteurs.

La Ferme coopérative du Moulin a partagé sa façon de faire dont les pratiques agricoles sont tournées vers l’écologie, la préservation des cours d’eau et une préoccupation environnementale. Mme Forest souligne que la ferme vise l’utilisation plus juste et équitable des ressources.

Enfin, l’Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB) a informé les participants sur son entreprise axée sur la solidarité. Sa solution est de regrouper les petits producteurs et cueilleurs pour la mise en marché de leurs produits dans un souci de valoriser l’alimentation locale et de favoriser l’économie régionale.

Cette tournée des régions du Québec permet au Chantier de l’économie sociale d’être plus proches des entreprises sociales et de connaitre leur réalité quotidienne. Les défis rencontrés, les solutions réfléchies lors des rencontres et les initiatives inspirantes découvertes feront l’objet d’un grand Sommet sur l’Économie sociale en 2025.

Dans la même veine, un mini-sommet sur la thématique de l’environnement et la transition socioécologique a lieu le 27 septembre à Rimouski.