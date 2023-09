Saint-Arsène perdra bientôt son guichet automatique Desjardins 

Plusieurs citoyens de Saint-Arsène seront bientôt forcés de faire plusieurs kilomètres de route, ou bien de se dépanner avec un guichet ATM, s’ils souhaitent retirer des fonds de leur compte en banque. La Municipalité a annoncé cette semaine que le guichet automatique Desjardins sera retiré le 29 septembre prochain. Les membres étaient toutefois au courant depuis déjà quelques mois.

Quelques jours après que la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup ait annoncé la fermeture de son centre de services de Saint-Antonin, voilà que la Caisse Desjardins de Viger et Villeray coupe elle aussi un service dans une petite municipalité de la MRC. Il faut dire que la décision était prise depuis un bon moment déjà, l’administration municipale ayant été rencontrée en avril.

«Durant cette rencontre, le directeur général et une personne du conseil d’administration nous ont expliqué que le guichet sera retiré puisqu’il est de moins en moins utilisé. Les transactions diminuent et il ne fait plus ses frais», a expliqué le maire, Mario Lebel.

Martin Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray, a confirmé cette information. Le guichet comptait selon lui un peu plus de 2 000 transactions chaque mois, ce qui est bien en deçà des cibles souhaitées et établies entre 6 000 et 8 000 transactions.

«Ce n’est pas une bonne nouvelle et ce n’est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise», a assuré M. Bouchard, précisant que la direction s’est basée sur les données et les analyses.

La Caisse a aussi soutenu avoir fait ce choix pour des raisons d'accès. Les bureaux municipaux étant aménagés à même les anciens locaux de la caisse, le transport de l’argent n’était pas idéal. «Ce n’était pas un enjeu majeur, mais cela a fait partie de la réflexion», a mentionné le directeur général.

Quelque part, la Municipalité a été mise devant un fait accompli dans ce dossier au printemps dernier. Elle regrette la décision, mais comprend aussi que des choix difficiles doivent être faits à une époque où les habitudes des consommateurs changent. C’est d’autant plus vrai depuis la pandémie de la COVID-19.

«C’est une perte d’un service de proximité, alors c’est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut l’accepter et s’adapter», a réagi M. Lebel en début de semaine. «Plusieurs citoyens, et j’en fais partie, ne feront pas un détour vers Cacouna, L’Isle-Verte ou Saint-Hubert pour retirer quelques dollars. Il faudra faire un arrêt supplémentaire lors des commissions à Rivière-du-Loup et être prévoyants.»

Devant la situation, l’administration de Saint-Arsène a tout de même fait preuve de proactivité. Afin de répondre aux besoins des citoyens, et faciliter certaines transactions, le bureau municipal ajoutera un terminal de paiement par carte de débit à ses installations. Le Marché AJT sera aussi bientôt dépositaire d'un guichet ATM et assurera un service de proximité durant ses heures d'ouverture.

Mentionnons également que la Caisse Desjardins de Viger et Villeray s’est assurée d’offrir un accompagnement à ses membres de Saint-Arsène. Chacun d’entre eux a été contacté dans les derniers mois afin de les informer de la situation et de les aider dans leur nouvelle réalité. «Il faut comprendre que les membres ne se présentaient pas seulement pour des transactions, mais aussi pour obtenir de l’information ou faire des mises à jour. Ce sont des opérations qui peuvent être effectuées autrement», a expliqué Martin Bouchard.

Le comptoir de services de Desjardins, à Saint-Arsène, était fermé depuis déjà plusieurs années. C’est aussi la Municipalité qui occupe les locaux.