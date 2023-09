Saint-Antonin inaugure sa toute première «pumptrack»

La Ville de Saint-Antonin a profité de sa Fête des nouveaux résidents pour inaugurer sa toute nouvelle « pumptrack» le 23 septembre. Plusieurs jeunes sur place avec leur famille l’ont déjà essayée et adoptée.

«On est quand même fébriles», a souligné le directeur des loisirs, Stéphane Bourrassa à la journée d’inauguration. L’ajout de cette piste à vague modulaire est une plus-value, selon lui, pour un secteur de la ville en plein développement et avec une population de plus de 4 000 personnes.

La pistes à bosses a été pensée de manière à se distinguer et faire différent des communautés avoisinantes comme Rivière-du-Loup et Saint-Modeste, avance M. Bourassa. «Si, au bout de quelques années, on veut transformer le circuit, lui ajouter des modules supplémentaires, c’est faisable», explique-t-il.

Le tracé est donc reconfigurable et peut être changé de place au besoin. Le directeur croit qu’ils ont réussi à complémenter la Ville et la Municipalité voisines afin de bonifier l’offre à la population, et ce, sans se dédoubler.

Rappelons que le contrat accordé à l’entreprise Atmosphäre inc. de Mirabel se chiffrait à 126 616, 65 $ avant taxes. La Ville a obtenu une aide financière de 84 409,05 $ dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) durant la pandémie de COVID-19. Cette subvention a été bonifiée de 21 000 $ par le gouvernement en juillet.

«Il y a des choses qui ont été retardées par rapport à la pandémie, par contre là je pense qu’on s’en va à vitesse grand V», souligne le maire Michel Nadeau. Il considère l’aboutissement de ce projet comme un nouveau départ à diverses autres initiatives qu’il souhaite mettre en œuvre à Saint-Antonin.