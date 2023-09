TECQ : Rivière-du-Loup joint sa voix à la FQM 

Le renouvellement du programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) a été abordé en séance du conseil municipal de Rivière-du-Loup, ce lundi 25 septembre. Les élus ont adopté une résolution demandant aux gouvernements du Québec et du Canada de conclure rapidement une nouvelle entente fédérale-provinciale pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

Les élus de la MRC de Rivière-du-Loup ont aussi donné leur appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans ce dossier, lors d’une récente rencontre du conseil des maires. Comme eux, les élus de Rivière-du-Loup espèrent que les négociations pourront finalement aboutir pour assurer la mise en œuvre du programme dès l’an prochain, mais aussi pour leur permettre de prévoir les investissements dans leur prochain budget.

Il faut savoir que l’entente actuelle prend fin le 31 décembre. Quelque part, le temps est donc compté et les villes et municipalités s’impatientent.

«On en a parlé dans les dernières semaines. Beaucoup de municipalités se posent des questions. Le programme TECQ, c’est un programme essentiel. Pourquoi y a-t-il de l’eau dans le gaz? On ne le sait pas. Mais on veut mettre de la pression pour que ça aboutisse à une entente le plus rapidement possible», a expliqué le maire Mario Bastille, en fin de soirée lundi.

Pour Rivière-du-Loup, le programme TECQ représente des sommes totalisant plusieurs millions de dollars, lesquelles peuvent être utilisées sur différents projets.

Dans ses plus récentes demandes, la FQM demande également des assouplissements et plus de flexibilité pour les municipalités dans l’utilisation des montants octroyés. Elle estime notamment, à l’ère des changements climatiques, que le programme devrait permettre la réalisation de travaux sur les bâtiments municipaux, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Enfin, la FQM convient que les sommes consenties sont importantes, mais elle est d’avis qu’elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu’elles doivent être majorées en raison de l’augmentation des couts de réalisation des projets.

Malgré les délais dans les négociations, le maire Mario Bastille demeure confiant qu’une entente sera conclue d’ici la fin de l’année.