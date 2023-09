René Gingras quittera le Cégep de Rivière-du-Loup en juin 2024  

Lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 septembre 2023, le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras, a annoncé sa décision de ne pas solliciter un troisième mandat. Après une carrière de 26 années au Cégep, il quittera ses fonctions le 30 juin 2024.

M. Gingras a occupé divers postes-clés au sein du Cégep, avant de prendre les rênes en tant que directeur général pendant une décennie. Il a notamment été enseignant au Département des langues, coordonnateur du Service des communications, directeur adjoint des études et directeur des études. Sa passion pour l’éducation et son dévouement ont contribué au développement de l’établissement et à son rayonnement régional, national et international.

Le conseil d’administration entreprendra dans les prochains mois un processus pour choisir la personne qui lui succèdera.